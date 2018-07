OS BONS, OS MAUS E OS PÉSSIMOS MOMENTOS

BOM:

A seleção feminina de Sevens do Brasil venceu a final do Bowl em torneio realizado em Hong Kong, paralelamente a disputa da sexta etapa do Circuito Mundial IRB 7’s. Com derrotas para Canadá e Rússia nos dois primeiros jogos, as meninas não desanimaram e superaram o Japão e o anfitrião Hong Kong, mostrando que seguem entre as 10 melhores seleções do mundo atualmente. Também deixa claro que há muito trabalho pela frente, para se equiparar as seleções referência no Sevens feminino: Estados Unidos, Canadá, Austrália e Inglaterra, campeã do torneio.

O selecionado masculino de Sevens da China, contra todas as previsões, venceu os campeões Sul-Americanos do Uruguai. Uma verdadeira prova de que o Sevens está se tornando de fato um jogo mundial. Também azarões, os russos fizeram bons jogos e devem chegar bem para as classificatórias dos Jogos Olímpicos de 2016. Dois elencos que já vivem a era do profissionalismo em tempo integral, e que começam a colher os frutos do trabalho duro.

Os Crusaders retornaram à terra natal depois de dois anos de ausência de Christchurch. Eles também voltaram ao estilo vencedor ao conquistar mais um triunfo no Super Rugby, desta vez sobre um invocado time dos Cheetahs. Talvez dormir em casa antes de uma partida importante tenha seus benefícios.

A equipe M-16 do Bandeirantes Rugby Club voou para Portugal no último domingo para a disputa do Youth Rugby Festival, em Lisboa. Para muitos foi a primeira viagem de avião, no que está sendo a realização de um sonho para todos os garotos. Uma iniciativa que exigiu bastante trabalho dos próprios jogadores, além de treinadores, managers e as respectivas famílias. Qualquer um que já viajou com um time de rugby para outro país sabe que eles trarão memórias que irão durar a vida inteira. Boa sorte para todos!

Espanha, Portugal e Canadá asseguraram status de elite nos Sevens na temporada 2012/2013. Espanha e Canadá garantiram a vaga antecipadamente ao chegar a final. Como só haviam três postos, Portugal precisou bater o Japão (33-19) na disputa de terceiro e quarto. Uma conquista merecida do atual campeão Pan-Americano, que bateu a Espanha na final, e uma mostra do desenvolvimento do Sevens na Europa. A América do Sul tem de ser a próxima!

MAU:

A defesa dos atuais donos do título do Super Rugby foi péssima. Os Bulls, da África do Sul fizeram oito tries para liquidar com os Queenslanders, com o placar final de 61-8. Uma performance que coloca os Bulls, que já ergueram o troféu, em condições de chegar a mais uma final. Pierre Spies, homem do jogo, mostrou espírito esportivo: “Simplesmente não eram eles e, no fim, tudo acabou dando certo para nós. Sinto-me mau por eles, mas isso acontece em competições”.

Depois de vencerem quarto partidas seguidas, os Highlanders foram barrados pelos Brumbies no Super Rugby. Para um time de uma região que sofre com problemas financeiros, esperamos que eles se recuperem rapidamente na semana que vem e joguem o rugby que os tornaram favoritos na divisão da Nova Zelândia.

Melhor jogador da Nova Zelândia na última Copa do Mundo, Jerome Kaino está deixando o país para dar início a um longo contrato com o Toyota no Japão. Os fãs dos Blues e de Auckland vão sentir falta de uma figura dominante, que impressionava com suas corridas e impactos nos adversários. A única parte boa é que estará jogando com um membro da família, o que garantirá ao leitor do TRY RUGBY algumas entrevistas exclusivas.

PÉSSIMO:

O camisa 10 dos All Blacks e dos Highlanders, Colin Slade, sofreu uma terrível fratura no tornozelo que vai acabar com sua temporada no Super Rugby. A lesão provavelmente também vai deixar de fora o atleta do Rugby Championship deste ano, nas partidas contra Argentina, Austrália e África do Sul. Tudo o que se pode dizer é boa sorte na recuperação – e graças a Deus que Dan Carter está voltando.

Fotos: Canadá x Brasil Feminino: Irb.com (Martin Seras Lima); Bandeirantes M-16: Renato Rebizzi; Kaino: reprodução EuroSport.com (AP/Ross Land)