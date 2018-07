Owen Farell mostra seu valor

Em um final de jogo eletrizante, os campeões da Inglaterra Saracens conquistaram uma merecida vitória por 20-16 sobre o Biarritz, da França, na Heineken Cup. Apesar do placar apertado, os ingleses se sobressaíram em todas as estatísticas da partida.

A diferença entre os times, além do território e da posse de bola, foi a participação de Owen Farrel, jovem de 20 anos que fará parte do elenco inglês no Six Nations deste ano. Sozinho, Farrel colocou seu time a um passo da classificação ao acertar cinco penais, anotando assim 15 pontos.

A partida, que teve transmissão da ESPN no Brasil, apesar de muito disputada, só teve dois trys nos 80 minutos de bola em jogo. Tradicionalmente, os times franceses são mais ofensivos que os ingleses, mas faltou ao Biarritz imaginação e criatividade no ataque, o que deve complicar sua situação no grupo 5 da Heineken Cup.

Os Saracens, por outro lado, acabaram de voltar de um “training camp” em Cape Town, na África do Sul. O trabalho duro já está valendo a pena. Na semana que vem, terão de encarar o Benetton Treviso, que perdeu pelo Ospreys por 44-17, em um duelo em que se espera mais emoções e pontos.

Para o espectador de rugby, mesmo com o final emocionante, a partida acabou ficando cansativa. Muitos chutes e penalidades travaram o jogo. Mas continuem assistindo! O melhor ainda está por vir, quando as equipes mais fortes da Europa vão se enfrentar nas eliminatórias do torneio.