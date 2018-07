PEDIDO DE NATAL

Depois de acompanhar o rugby no Brasil e no mundo em 2011, o TRY RUGBY começou a contar suas histórias no fim deste ano. Nem por isso, não nos sentimos no direito de fazer uma pequena lista para o Papai Noel.

Compartilhamos com vocês, o que foi mandado por carta para o velhinho em pessoa:

– Em 2012 queremos ver MUITO mais RUGBY nas escolas do Brasil

– Em 2012 queremos um jogo de RUGBY no ESTÁDIO DO PACAEMBU

– Em 2012 queremos que vire comum uma seleção da América do Sul, com jogadores brasileiros, viajar pelo mundo como fazem Barbarians e Lions

– Em 2012 queremos ver o campeão do SIX NATIONS jogar contra o campeão do FOUR NATIONS (hemisfério sul x norte)