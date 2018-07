“Policamente correto” contamina Sevens da Nova Zelândia

Visto na Nova Zelândia como a maior festa do rugby do país, o Sevens de Wellington do próximo dia 4 de fevereiro está sofrendo com medidas “politicamente corretas”. Os maiôs consagrados por Borat no cinema estão banidos do torneio.

O que isso significa? Bom, além de não contar com figuras como estes aí acima, não veremos gordões vestindo nada além do que Deus deu a eles e uma pequena sunga.

Alguns anos atrás os organizadores do torneio já haviam proibido armas de brinquedo e espadas, entendendo que o país estava em uma época “violenta”, o que não é verdade. Agora, proíbe pessoas de vestirem roupas que, se usadas em qualquer praia, não apresentariam problema algum.

A razão de tudo isso? “Eles podem deixar algumas pessoas desconfortáveis”, disse Steve Walters, diretor geral do evento, à 3 News NZ. Se alguém for se ofender com isso, é melhor não olhar. Fique em casa e assista na TV. Não vá ao Sevens de Wellington e sim ao de Goald Coast, o lugar certo para as pessoas mais chatas. Not!

O que os leitores brasileiros tem de saber é que, mesmo que a Nova Zelândia possa parecer conservadora, todos nós precisamos de momentos para estravasar. As fantasias dos Sevens, como parte da cultura festeira do rugby, representam essa manisfestação, nada mais do que uma grande brincadeira bem intencionada.

Um bom exemplo disso: na Nova Zelândia existe o “National Nude Day”, ou Dia Nacional da Nudez, que foi inventado por um ex-All Black, que simplesmente tem o recorde de maior número de trys em uma partida de Copa do Mundo de Rugby. Ele também joga “Nude Rugby” e se dá bem na modalidade.

Se tudo isso for mesmo ultrajante, o que será banido depois? Talvez uma fantasia de Austin Powers, porque seu “Mojo” vai ofender alguém na arquibancada.