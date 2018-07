Rugby feminino terá nova categoria M-18

O fim de semana de rugby em São Paulo tem como grande novidade para o esporte a estreia da categoria M-18 feminina. Serão apenas três times competindo em um mini torneio. Mas a estrutura dos clubes e o comprometimento com a base mostram que o futuro das meninas é promissor.

“Nós temos um grupo pequeno, mas muito comprometido. O melhor jeito das meninas crescerem é justamente jogando mais vezes”, disse Bianca Menini, treinadora da equipe M-18 do Bandeirantes Rugby Club. Ao lado do Bandeirantes, “Rugby para Todos” e SPAC completam o quadro dos times do torneio. O TRY RUGBY deseja a todos envolvidos na empreitada uma boa sorte!

No domingo, as mulheres também vão a campo no primeiro campeonato paulista de Sevens deste ano. A competição foi armada com duas divisões, A e B, o que mostra o recente desenvolvimento do rugby feminino na região. Com diversas jogadoras da seleção e com títulos nacionais no currículo, a equipe do SPAC, que recebe o torneio, entra como favorita.

Ainda na primeira divisão, São José, Bandeirantes, Pasteur, Indaiatuba e USP se enfrentam no campo da zona sul da capital. A divisão “B” será representada por Rio Branco, Tornados, SPAC B e Raça Ribeirão.

Serviço:

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO DE RUGBY SEVENS

Divisão A

SPAC

BANDEIRANTES

SÃO JOSÉ

PASTEUR

INDAIATUBA

USP

Divisão B

RIO BRANCO

SPAC B

TORNADOS

RAÇA RIBEIRÃO

Horário: a partir das 10h

Local: SPAC

Av Atlântica, 1.448 (antiga Av. Robert Kennedy)