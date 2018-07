Sob comando kiwi, rugby galês se aproxima da lendária geração de 70

No rugby, muitas vezes é melhor cutucar do que curar uma ferida. No caminho do Millenium Stadium, para disputar a última rodada do Six Nations contra a França, a delegação de País de Gales assistiu a apenas um vídeo: a semifinal da última Copa do Mundo, quando foram eliminados pelos franceses.

CINCO MESES DEPOIS

O assunto não foi tema de conversas durante a semana, nem serviu de motivação para tratar o jogo como uma revanche. É o que jura o neozelandês Warren Gatland, treinador da seleção de Gales desde 2008. O comandante preferiu deixar de lado a filmagem nos treinos que precederam o duelo mais importante do campeonato. Mas mostrou as imagens de exatos cinco meses atrás, a poucos minutos do apito inicial. Em campo, Gales venceu a França por 16-9 e conquistou o Grand Slam, já que triunfou nas cinco partidas da competição, batendo também Escócia, Itália, Irlanda e Inglaterra.

ESTE É O SEGUNDO GRAND SLAM DE GATLAND, que ainda era menino na época em que País de Gales era a seleção a ser batida. Antes da primeira Copa do Mundo, realizada em 1987, o rugby galês era referência, com destaque para o elenco da década de 70. No período de oito anos, Gales foi campeão invicto em 1971, 1976 e 1978. O título deste ano, já iguala a nova geração com a antiga: são três Grand Slams, em 2005, 2008 e 2012.

No antigo Five Nations, Gales imperou: foram oito troféus entre 1969 e 1979, com apenas sete derrotas em 43 partidas – sem perder nenhuma vez dentro de casa. A média de aproveitamento na “era de ouro” foi de 77%. Gatland, no comando dos Dragões a cinco anos, tem 72%, com 18 vitórias em 25 jogos. Aos 48 anos, o kiwi passa a ser o favorito para guiar os British and Irish Lions, seleção com os melhores atletas da Grã-Bretanha, para o tour na Austrália deste ano.

“Estou me sentindo muito feliz, mas principalmente aliviado. O que a torcida fez nos minutos finais, enquanto nós carregávamos a bola, foi incrível. Todos estavam de pé encorajando nossos garotos”, disse Gatland à BBC Sport. O ex-jogador neozelandês acredita que o título seja um “turning point” para esta seleção, ainda bastante jovem, que tem como meta agora bater os grandes do hemisfério sul.

O MILLENIUM STADIUM RECEBEU 74,178 ESPECTADORES, que pintaram o estádio de Cardiff de vermelho. Empolgada com a campanha e com a chance de vencer o Grand Slam em casa, para cima dos algozes franceses, a torcida participou do jogo. Por diversos momentos, ficou de pé, aplaudiu, gritou e cantou com toda a força a tradicional música local Cwm Rhondda, ou Bread Of Heaven, em inglês.

Foi uma partida bastante amarrada. Ao contrário do que costuma apresentar, Galês não abusou das jogadas de mão e da velocidade de sua linha. Muitas vezes preferiu chutes táticos e colocados, ou então uma grande sequencia de fases com seus fowards. A opção pelo jogo fechado gerou muitos penais, de ambos os lados. Foram 23 ao todo, sendo 13 contra a França, que não soube aproveitar as oportunidades que teve.

TRÊS PENAIS FORAM CONVERTIDOS POR LEIGH HALFPENNY, símbolo do caráter destemido deste jovem time galês. O camisa 15 compõe muito bem uma linha talentosa e definidora. Todos os 10 tries da campanha vitoriosa deste Six Nations, saíram dos backs.

O último deles foi anotado por Alex Cuthbert’s e abriu o caminho do título. O camisa 14 não estava nem jogando no cenário de clubes no ano passado. Cuthbert’s viajou durante toda a temporada passada com a seleção galesa de Sevens, na disputa do Circuito Mundial da IRB.

Na defesa, outra marca importante. O objetivo de País de Gales no torneio, traçado pela comissão técnica, era não tomar mais de 11 pontos por partida. A missão foi cumprida: foram apenas 58 pontos sofridos em cinco jogos. São oito a menos do que na campanha de 2008, primeiro título de Gartland com direito a Grand Slam.

Agora, falta a apenas um Six Nations invicto para empatar com a Inglaterra, detentora de 12 Grand Slams. Os ingleses acabaram este ano em segundo lugar, ao vencer a Irlanda (em dia de St’ Patrick) com propriedade na rodada final: 30-9. Os ingleses também estão em fase de renovação, pensando na próxima Copa do Mundo dentro de casa, em 2015. Mas o time ainda sente a falta de conjunto e brio que está sobrando entre a garotada galesa.

PARA SE TER UMA IDEIA, VINTE E TRÊS ANOS é a idade de Sam Warburton, capitão da equipe, que levantou o troféu do Six Nations com a mão esquerda. Um dos nove jogadores com 25 anos ou menos da equipe titular, Warburton teve de deixar a equipe no intervalo, com uma contusão no ombro direito. O terceira linha só jogou uma partida completa, contra a Inglaterra, na campanha 2012, além de dois meios tempos, contra Irlanda e a própria França.

Por não poder erguer um dos braços, perguntou ao seu técnico se ele gostaria de levantar o troféu junto dele. “Não! Isso é uma coisa de jogador”, ouviu como rápida resposta. “Por que não pergunta para o Jenkins ou Ryan Jones?”, acrescentou Gatland, se referindo ao dois mais experientes atletas do elenco. Warburton recebeu uma negativa dupla. “É o seu momento!”, afirmaram os mais velhos. Eles têm razão: é o momento não só de Warburton, mas de toda nova geração de Gales, que parece estar só começando.

Fotos: rbs6nations.com