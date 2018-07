Um dia DURO para o Brasil

O primeiro dia de competições no Punta 7 foi duro para a seleção brasileira, que estreou contra um time de jogadores aspirantes da África do Sul, o SA 7s Academy. Como o jogo não foi televisionado, só podemos imaginar a mesma velocidade e trabalho de pernas que os sul-africanos mostraram mais tarde do mesmo dia contra a Argentina (UAR 7) – o que, com certeza, foi fatal para a defesa brasileira.

O placar após dois tempos de 7 minutos marcava 27-0. Apesar de já ser esperada a derrota, o fato de não marcar nenhum ponto deve ter desapontado a seleção.

Na segunda partida, o Brasil encarou o Chile. Contando com um histórico de jogos apertados, com mais vitórias chilenas, nossos adversários eram os favoritos. Mas isso mudou rapidamente, quando a seleção brasileira tirou o sorriso do rosto dos “condores” ao marcar o primeiro try e sair na frente do marcador.

O Chile não demorou a acordar, empatando o jogo e ainda encontrando o try da virada no próprio primeiro tempo. No segundo tempo, ambas as equipes pontuaram, com a partida acabando 22-14. O Brasil não conseguiu segurar os chilenos, que estavam inspirados no primeiro dia de competição.

O terceiro e final duelo aconteceu contra o Uruguai, que mesmo com mais tradição no Rugby Sevens, não tinha nada garantido. A partida começou favorável à nossa seleção, com Du controlando bem o ritmo do jogo e Ige mostrando sua força no contato.

O Sevens é um jogo em que tudo pode mudar muito rápido. Por isso, mesmo que tenha mostrado qualidade no ataque, a seleção perdeu muitas bolas, deixando os anfitriões do torneio atacarem com mais jogadores nas retomadas de bola. Assim, o Uruguai marcou seu primeiro try.

Na sequência, com duas bolas trabalhadas rapidamente, os uruguaios fizeram mais dois trys em cima da falhas do Brasil. O único erro da nossa seleção foi não cobrar de forma mais ágil os penais, o que pegaria a defesa uruguaia desprevenida. Placar final: Brasil 7 x 22 Uruguai.