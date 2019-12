12 na elite!!!

11 homens e apenas uma mulher.

É essa a conta do time verde e amarelo na elite do surfe mundial no ano que vem.

Dois representantes a menos que em 2019.

Silvana Lima não conseguiu se manter e Tatiana Weston-Webb estará sozinha no circuito.

No masculino, três baixas e dois retornos.

Willian Cardoso, Jesse Mendes e Michael Rodrigues ficaram na porta da reclassificação e eventualmente poderão disputar etapas como suplentes.

6 atletas confirmaram vagas via WCT;

O atual campeão Ítalo Ferreira, Gabriel Medina (bicampeão em 2014 e 2018), Filipe Toledo (4º colocado), Caio Ibelli (17 º), Peterson Crisanto (21º) e Yago Dora (22º).

4 ascenderam pelo WQS:

Jadson André (vice-campeão), Alex Ribeiro (6º), Miguel Pupo (7º) e Deivid Silva (10º).

Campeão mundial de 2015, Adriano de Souza ficou com uma das vagas destinadas a lesionados, e completa o time.

Assim, mais uma vez, o Brasil será maioria.

A Austrália terá 10 surfistas. E pode empatar o placar caso Mikey Wright seja escolhido como convidado.

Serão também 6 americanos (incluindo o Havaí), 2 sul-africanos, um português, um japonês, um francês e um taitiano.

No feminino, a surpresa foi o anúncio da atual campeã Carissa Moore.

A havaiana não vai disputar a temporada do mundial no ano que vem, mas está confirmada para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

por @thiago_blum

colaboração: Pedro Blum