2 brasileiros nas oitavas

Mais de um dia de desafios para os atletas em Manly Beach.

Ondas pequenas e curtas.

Vento em boa parte da quinta-feira.

Condições normais para um evento WQS, onde é preciso vencer adversários e adversidades.

Assim foram definidos os finalistas do ‘Sydney Surf Pro’, primeira etapa ‘Prime’ do calendário 2020 da divisão de acesso.

Na chave masculina, sobraram 16… 2 deles do Brasil.

Ambos passaram suas baterias do round 4 na 2ª posição.

Vice-campeão do evento em 2019, Jadson André segue firme. Ficou atrás do australiano Ethan Ewing, mas despachou o havaiano Joshua Moniz.

Thiago Camarão fez confronto direto com outro representante do time verde e amarelo, Deivid Silva.

Apostou nos aéreos e se deu bem, na disputa vencida pelo local Ryan Callinan.

Assim como DVD, Michael Rodrigues se despediu do campeonato na 17ª posição.

Em duelo apertado, ficou atrás do japonês Shun Murakami e do havaiano Imaikalani deVault.

Murakami aliás, é um dos que seguem no torneio que já venceram um QS 5 mil nesta temporada.

O outro é o americano Nat Young.

Com esse bom resultado na Austrália, os 2 são candidatos a novo líder do ranking, que hoje está nas mãos de Wiggolly Dantas.

Confira como ficaram os confrontos das 8as, que tem maioria ‘aussie’:

heat 1: Leonardo Fioravanti (ITA) x Nat Young (EUA)

heat 2: Liam O’Brien (AUS) x Vasco Ribeiro (POR)

heat 3: Ethan Ewing (AUS) x Imaikalani deVault (HAW)

heat 4: Shun Murakami (JPN) x Jadson André

heat 5: Jacob Willcox (AUS) x Jack Robinson (AUS)

heat 6: Jorgann Couzinet (FRA) x Michael Dunphy (EUA)

heat 7: Matt Banting (AUS) x Thiago Camarão

heat 8: Ryan Callinan (AUS) x Reef Heazlewood (AUS)

A competição feminina está uma fase na frente e já são conhecidas as classificadas das quartas de final.

Líder do ranking, a costa-riquenha Brisa Hennessy está entre as 8 melhores, assim como as campeãs mundiais Tyler Wright e Carissa Moore.

Veja os duelos:

heat 1: Kirra Pinkerton (EUA) x Brisa Hennessy (CRC)

heat 2: Tyler Wright (AUS) x Gabriela Bryan (HAW)

heat 3: Leticia Canales Bilbao (ESP) x Molly Picklum (AUS)

heat 4: Bronte Macaulay (AUS) x Carissa Moore (HAW)

Os campeões em Manly serão coroados no sábado e faturam 10 mil pontos na classificação geral.

Mais 2 eventos do QS rolando

Tahiti e Estados Unidos também recebem atletas de olho nos pontos do World Qualifying Series nesta semana.

Na Polinésia Francesa, homens e mulheres disputam até amanhã o ‘Papara Pro Open’, valendo 1000 pontos para os campeões.

Ontem o campeonato parou por falta de boas condições.

O feminino já está nas quartas de final, o masculino sequer começou.

Nos Estados Unidos, apesar dos vários cancelamentos esportivos por causa do avanço do coronavírus, foi aberta a janela para o ‘Ron Jon Quiksilver Pro’, 16ª parada do circuito masculino.

A etapa tem status 1500 e acontece em Shepard Beach Park, Cocoa Beach, na Flórida.

Oito brasileiros estão inscritos.

Yuri Schoenau, Eric Bahia, Rodrigo Saldanha e Edgard Groggia competem a partir do round 1.

Michel Flores, Alex Lima, Uriel Sposaro e Yago Ramos só estreiam na 2ª fase.

O campeonato termina no domingo.

por @thiago_blum