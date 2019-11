2 dentro, 3 fora e faltam 4

O mar subiu.

E com as condições ficaram do jeito que todo mundo quer ver, o bicho pegou no segundo dia do ‘Hawaiian Pro’, etapa 10 mil do QS que abre o ‘Triple Crown of Surfing’, a Tríplice Coroa Havaiana.

E o sábado não foi lá dos melhores para o time verde e amarelo em Haleiwa.

Dos 5 representantes que disputaram o round 2, apenas Tomas Hermes venceu, mesmo não sendo o brasileiro com os melhores scores do dia.

O outro classificado para a fase 3 foi Ian Gouveia, que passou em 2º lugar.

A baixa mais sentida foi Wiggolly Dantas, eliminado na bateria mais equilibrada. Apesar de somar acima de 14 pontos, ele ficou atrás do costa-riquenho Carlos Muñoz e do sul-africano Beyrick De Vries, dono de uma nota 9,90.

João Chianca e Thiago Camarão também se despediram do evento.

Mais 4 brazucas ainda vão competir na 2ª fase: Luel Felipe e Weslley Dantas estão na bateria 12 enquanto Samuel Pupo e Alejo Muniz caem no mar na 14.

Willian Cardoso, Deivid Silva, Miguel Pupo, Alex Ribeiro, Yago Dora, Caio Ibelli, Jadson André, Michael Rodrigues e Jesse Mendes só entram na disputa no round 3.

por @thiago_blum