2 nas 4as de final

Sábado de não muitas ondas.

E poucas baterias.

As 4 disputadas definiram os 8 finalistas do ‘Ron Jon Qukisilver Pro’, QS 1500 que rola em Cocoa Beach – berço do maior competidor do surfe de todos os tempos, Kelly Slater.

E os brasileiros se deram bem neste penúltimo dia de disputas em Shepard Beach Park.

Alex Lima e Edgard Groggia avançaram na 2ª posição e estão nas quartas de final.

O catarinense ficou atrás de Josh Burke, de Barbados – dono do maior somatório da fase: 17,33.

Já o paulista superou o costa-riquenho Jairo Perez e o americano Hagan Johnson, mas não conseguiu bater o também local Kei Kabayashi.

Confira os próximos confrontos da 15ª etapa da temporada 2020 da divisão de acesso – a última antes da parada forçada do calendário por causa do avanço do coronavírus.

heat 1: Josh Burke (BSR) x Jabe Swierkocki (EUA)

heat 2: Alex Lima x Taj Lindblad (EUA)

heat 3: Keanu Kamiyama (JPN) x Kei Kabayashi (EUA)

heat 4: Edgar Groggia x Tomas King (CRC)

O campeão fatura U$ 2.500 e 1000 pontos na classificação geral do World Qualifying Series.

Vai, Brasil!!!!

por @thiago_blum