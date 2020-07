2020 sem campeão!!!!

Já era esperado.

E a melhor decisão se confirmou.

Não dava mesmo para o Circuito Mundial voltar em meio à pandemia que segue espalhada nos 4 cantos do mundo.

Nesta sexta saiu o ‘veredicto’.

A World Surf League – que já tinha cancelado grande parte da temporada – anunciou o cancelamento de 100% da temporada.

Resumindo: em 2020 não haverá campeões mundiais de surfe.

Ítalo Ferreira e Carissa Moore terão que esperar um pouquinho mais para defenderem suas conquistas de 2019.

Até aí… paciência, certo?

Mas a WSL aproveitou a deixa para soltar outras novidades.

Mudanças pesadas no formato para as próximas edições da liga.

Vamos a elas.

Novo formato no WT, a divisão de elite

1) Vai rolar mesmo um dia isolado para a definição dos campeões masculino e feminino.

É o que a entidade vai chamar de “The WSL Finals”.

Após o término da temporada de dez eventos da elite, as 5 mulheres e os 5 homens mais bem ranqueados, lutarão por seus respectivos títulos em um novo formato de “surf-off” (mata-mata) em uma das melhores ondas do mundo.

2) Mesmo número de etapas no CT masculino e feminino

Serão 10 eventos para todos pela primeira vez na história, com as mulheres se juntando aos homens para competirem novamente no Tahiti, o que não acontece para elas desde 2006.

3) Nova distribuição dos circuitos de acesso

O calendário será atualizado para criar temporadas distintas entre o CT e o Challenger Series (espécie de 2ª divisão).

A partir de 2021, o CS será disputado entre os meses de agosto e dezembro.

Já o Qualifying Series (agora passando a ser um tipo de 3ª divisão), vai de janeiro até o final de junho de 2021, determinando os classificados para competir no Challenger Series. Os pontos das etapas do QS disputadas em 2020 serão computados no QS de 2021.

E tem mais…

A temporada não será disputada integralmente durante um mesmo ano.

A largada passa a ser dada em dezembro no Havaí, no mesmos palcos onde aconteciam tradicionalmente a definição dos títulos: Maui para as meninas, Pipeline para os meninos.

Os campeões agora serão coroados no mês de setembro.

Confira como ficou o próximo calendário completo (todos os eventos estão sujeitos a alterações conforme as atualizações do COVID-19)

‘Shiseido Maui Pro’ / (feminino) – Maui, Havaí: 25 de novembro a 6 de dezembro de 2020