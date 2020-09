2021 será o último!

“Queria aproveitar essa oportunidade, esse momento para anunciar a todos vocês… que 2021 será meu último ano como atleta profissional. Juntamente com a WSL, essa decisão foi tomada… com os patrocinadores, com minha família. Na verdade, estou saindo do circuito super feliz e honrado… e ainda tenho um ano aí”.

Foi assim que o papo começou.

Direto e reto.

Uma novidade inesperada para os jornalistas.

Mas muito bem pensada pelo campeão.

“2021 estarei presente o ano inteiro. Vai ser um ano de despedida, que tenho certeza que vai ser bem bacana, poder rever todos meus amigos. Todos os lugares que eu passei criei amizades, famílias, laços importantíssimos”.

15 anos de dedicação intensa, ondas épicas, alta performance, troféus conquistados ao redor do planeta.

E o sonhado título mundial… em 2015.

Tudo bem planejado.

Assim como a aposentadoria das competições do circuito mundial.

“O meu desejo, anteriormente, era terminar a carreira em 2020. Após o título eu tinha colocado uma meta, que eu ficaria no máximo mais 5 anos na elite, era esse meu desejo. Aproveitei muito, tentei extrair o máximo que eu pude… viajei mais do que o normal, expandi muito meus conhecimentos no esporte. Infelizmente a lesão veio (Adriano teve uma lesão grave no joelho, que o afastou de quase todo o circuito de 2019)… a pandemia veio”.

Nascido no Guarujá – litoral sul de São Paulo- Adriano começou a surfar aos oito anos.

Aos dezoito, já integrava a elite do surfe mundial.

“Acho que é um momento bacana de anunciar, porque dou a oportunidade pros meus fãs e para as pessoas que gostam do meu trabalho, me verem pela última vez. Acho que isso vai criar uma grande expectativa, vai criar um grande desejo por todos em me ver no circuito mundial em 2021”.

A agenda de treinos, viagens e competições impediu a realização de alguns desejos e projetos pessoais.

Na nova fase, ele avalia que é o momento de realizar sonhos antigos, sempre conectados ao esporte.

“Ao colocar a lycra sempre tive a responsabilidade de alcançar bons resultados, porque sou um campeão mundial. Por outro lado, sempre quis fazer algumas coisas que sinto vontade há anos, como participar de um campeonato especial sem tanta pressão. Ou fazer uma viagem de surfe entre amigos. Acredito que, a partir de 2021, esse ‘peso’ de precisar alcançar uma boa performance sairá das minhas costas, e conseguirei realizar coisas que tanto desejo”.

Mineirinho aproveitou a entrevista para confirmar que vai estar no ‘Onda do Bem’, evento promovido pela World Surf League, nesta sexta-feira.

O campeonato especial – que não terá público e local não divulgado, para cumprir os protocolos de segurança – será transmitido ao vivo pelas plataformas da WSL às 16h, e pelo SporTV, a partir das 19h.

#ValeuMineiro

por @thiago_blum