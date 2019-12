2ª etapa da Tríplice Coroa é da Austrália

Acabou a temporada 2019 do WQS.

Em um swell perfeito nas clássicas direitas de Sunset Beach, rolaram as últimas baterias do ‘Vans World Cup of Surfing’, etapa que tradicionalmente encerra o circuito mundial da divisão de acesso.

A decisão foi 50% local, 50% australiana.

E a festa foi de um estrangeiro.

Com duas notas acima dos 9 pontos, Jack Robinson levantou a taça.

O local de Margaret River, no oeste da terra do surfe e dos cangurus, deixou o havaiano Ezekiel Lau – campeão do evento no ano passado – em 2º, o compatriota Ethan Ewing em 3º e a surpresa Cody Young, também do Havaí na 4ª posição.

Weslley Dantas chegou na semifinal, terminou em 7º lugar e foi o melhor brasileiro na etapa #2 do ‘Triple Crown of Surfing’, a Tríplice Coroa Havaiana.

João Chianca também teve uma excelente performance e foi até as quartas.

O QS 10 mil derradeiro do calendário, é claro, definiu a corrida por vagas para a elite no ano que vem.

O Brasil colocou 5 atletas no top 10.

Jadson André, Yago Dora, Miguel Pupo, Alex Ribeiro e Deivid Silva.

Além de Jack Robinson – que com a vitória desta segunda terminou a temporada em 5º no geral – mais 2 representantes na bolha dos que sobem, Ethan Ewing e Connor O’Leary.

O novato sul-africano Matthew McGillivray fecha a lista e é o único dos classificados que nunca fez parte do WCT.

Confira como ficou o ranking final:

Frederico Morais (POR) – 26.400 pts Jadson André – 23.800 pts Yago Dora – 23.200 pts Matthew McGillivray (AFS) – 22.580 pts Jack Robinson (AUS) – 21.930 pts Alex Ribeiro – 21.580 pts Miguel Pupo – 21.000 pts Ethan Ewing (AUS) – 20.400 pts Connor O’Leary (AUS) – 19.650 pts Deivid Silva – 18.650 pts

Mais 8 brasileiros terminaram entre os 50 melhores:

Samuel Pupo (18º), Luel Felipe (26º), Jesse Mendes (27º), Weslley Dantas (33º), Ian Gouveia (36º), Krystian Kymerson (43º), Alejo Muniz (47º) e João Chianca (49º)

Próxima e última parada de 2019: Pipeline!!!

Mas no ‘Billabong Pipe Masters’, meus amigos, vale o título mundial da WSL!!!

Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo estão na briga.

Jordy Smith e Kolohe Andino são os únicos que podem tirar o caneco do Brasil.

por @thiago_blum