2º QS 6000 da temporada

Nossa seleção vai com tudo para as etapas da divisão de elite do outro lado do mundo.

A primeira parada é em Newcastle, a 160km de Sydney.

29 brazucas estão inscritos no evento que começa nesta segunda.

De olho no retorno para a elite em 2020, Miguel Pupo, Ian Gouveia, Tomas Hermes e Wiggolly Dantas entre eles.

Deivid Silva, que estreia no WT nessa temporada, Jesse Mendes, Caio Ibelli e Jadson André, campeão do primeiro QS 6 mil do ano, também estão na chave.

Julian Wilson, Owen Wright, Wade Carmichael e Matt Wilkinson estão entre os locais garantidos na etapa.

Em 2018, o ‘Burton Automative Pro’ foi vencido por Yago Dora.

Um grande esquenta para a longa perna australiana da WSL.

