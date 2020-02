50% Austrália, 50% Havaí

Terminou o ‘Mothernest Great Lakes Pro’.

E a festa da primeira etapa do ano disputada em ondas australianas foi dividida.

No masculino, os locais não deixaram sobrar nada em New South Wales, na etapa que marcou a 9ª parada do calendário do WQS, o circuito de acesso da WSL.

Os 4 finalistas que chegaram ao último dia do evento eram da casa.

Quem ficou com os 1000 pontos do campeão no ranking?

Kai Warner.

Depois de eliminar Harley Ross numa batalha muito equilibrada na semifinal, ele escovou Elliot Paerata-Reid na decisão.

Fez uma nota 8,90 e um 8,10.

Somou 17 pontos e superou o adversário por 4,50 de vantagem.

Festa ‘aussie’ em Boomerang Beach.

Entre as mulheres, só ‘estrangeiras’ na finalíssima.

Em uma disputa apertadíssima, a havaiana Luana Silva bateu a sul-africana Sarah Baum.

E conquistou a 5ª etapa da temporada.

O placar? Apenas 0,20 de diferença: 13,65 a 13,45.

A partir de terça-feira, Avoca Beach – também na Austrália – recebe mais um campeonato.

Apenas 90 quilômetros de distância ao norte de Sydney.

Esse com status 3000 para homens e mulheres.

O #tuboseaereos é claro, vai acompanhar tudo diariamente.

por @thiago_blum