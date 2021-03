A ação não pára…

Ontem… hoje… amanhã.

As estrelas do surfe nacional – da nova geração aos grandes nomes – continua rendendo excelente material.

E assim, estreia mais temporada – a 18ª – do ‘Brazilian Storm’, um dos produtos de maior sucesso do Canal Off.

Os novos episódios mostram como a pandemia da Covid-19 afetou a rotina dos atletas, o que eles fazem quando o mar está sem ondas, e até que estilo de música gostam de ouvir para relaxar.

No primeiro dos 13 episódios, um grupo de jovens aproveita o cancelamento das maiorias das competições para passar uma temporada na companhia de Italo Ferreira em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Tomando todos os cuidados necessários, treinam e aprendem com o campeão mundial. Entre os destaques, Arthur Vilar de 8 anos, pupilo do campeão mundial, nascido e criado na cidade.

“Foi irado receber a molecada. Tanto eles quanto eu nessa pegada de evoluir sempre e tentar ser melhor a cada sessão. Acho que é uma troca de energia. Cada um tem uma personalidade e você puxa o melhor de cada um”, afirma Italo.

A estreia do ‘novo swell verde e amarelo’ é nesta sexta, às 21h.

Se liga!!!

