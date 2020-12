Adalvo Argolo reeleito

Foi definido nesta quarta-feira, o nome do presidente da CBSurf para os próximos 4 anos.

E Adalvo Argolo foi reeleito para o cargo máximo da Confederação.

O baiano de Itamaju, criado em Ilhéus e morador da capital Salvador, obteve 8 dos 13 votos na eleição on-line.

O também baiano Jojó de Olivença recebeu 5indicações.

Aos 58 anos , Adalvo segue para o seu 2º mandato, e agora terá como vice o catarinense Reiginaldo Ferreira.

A assembleia teve a participação de cinco federações aptas a votar – Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Além dos oito integrantes da Comissão de Atletas da entidade: os surfistas Bruno Galini, Nathalie Martins, Suelen Naraísa e Wiggolly Dantas. E também o longboarder Carlos Bahia, Luiz Phelipe Nobre, do parasurfing, Ivan Tadeu dos Santos, do stand up paddle, e o bodyboarder Eder Luciano.

O encontro contou com a presença de duas das três chapas inscritas.

A situação ‘Rumo às Olimpíadas’, com Adalvo Nogueira Argolo e Reiginaldo Ferreira.

E a oposição ‘Projeto Surfa Brasil’, com Jocélio de Jesus, o Jojó, e Brigitte Mayer.

A 3ª proposta inscrita, a ‘Nação Surfe Brasil’, formada por Ricardo Bocão, e Paulo Moura, não compareceu.

Também foram eleitos, por aclamação, 2 novos membros do Conselho Fiscal – Marco Ferragina e Michael Cardoso, ambos de São Paulo.

Outra vaga titular e 3 suplentes serão preenchidas em nova eleição.

