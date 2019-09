Adriano de Souza fora da temporada

Bem que o campeão tentou.

Manteve o foco e manteve todo o esforço na fisioterapia.

Mas depois da longa tentativa de recuperação, veio o anúncio.

Adriano de Souza entrou contato com a WSL e decidiu não competir mais em 2019.

A lesão que incomoda o brasileiro mais experiente do circuito mundial aconteceu em outubro do ano passado.

A cirurgia no joelho o afastou das ondas até a etapa do Brasil em junho.

Aí, foi tudo bem em Saquarema e Jeffrey’s Bay.

Além de um excelente 5º lugar nas bombas de Teahuppo.

Só que após a etapa do Tahiti, as dores voltaram e exames confirmaram uma leve fissura.

A ideia do Mineirinho era ficar fora do evento no Surf Ranch disputado na semana passada, e voltar ao tour na Europa.

Não deu.

A World Surf League já oficializou as ausências do campeão mundial de 2015 na França, em Portugal e no Havaí.

Desejar sorte neste momento é fazer a nossa parte.

Mas tenho a certeza de que dizer isso para um cara com a responsabilidade e raça do Adriano, seria apenas protocolar.

Garanto que ele vai voltar ainda mais forte e competitivo!!!

#vai Mineiro

por @thiago_blum