Aha Uhu – a amarela é nossa!!

O domínio começou com o maior número de atletas na elite.

E a supremacia verde e amarela se repete a cada etapa do circuito.

A concorrência não tem mesmo acompanhado a seleção brasileira da WSL. E mais uma aula de surfe e tática foi dada em Bali, na Indonésia.

O show de tubos para a direita foi o caminho da maioria, mas não o do campeão da etapa.

Ítalo Ferreira abriu a caixa de bordoadas de backside. E com uma performance bem parecida com a que lhe deu o troféu em Bell’s, sobrou nas baterias finais em Keramas.

Com um aéreo ‘full rotation’ surreal, tirou o único 10 de toda a competição. E na decisão, com cinco notas além de 7 e duas acima de 9, transformou o tahitiano Michel Bourez, um dos melhores do evento, em mero espectador.

Filipe Toledo e Willian Cardoso terminaram na 5ª posição. Com o melhor resultado na temporada de estreia na elite, Panda ganhou nove posições e está em 16º no ranking.

A segunda vitória no ano recoloca o potiguar de Baía Formosa no topo, na frente de Filipe Toledo, Julian Wilson e Gabriel Medina.

Em 4 etapas de 2018, o Brasil venceu 3: Ítalo 2×1 Filipinho.

Próxima parada: Uluwatu, de novo em Bali… de novo em ondas perfeitas, só que agora para a esquerda.

Em tempos de Copa do Mundo, a lycra amarela do líder não poderia fugir de um corpo brasileiro.

E se depender da raça e da categoria do nosso time… ela não escapa mais.