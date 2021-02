Anne dos Santos acelera

O Brasil segue com chance de título em ‘Boomerang Beach’.

Pois é.

O ‘Great Lakes Pro’ é quase todo para surfistas locais e da Nova Zelândia.

Mas Anne dos Santos continua com ótima campanha.

Com um dos maiores somatórios do dia – 12,84 – a carioca que começou a surfar por aqui aos 8 anos e depois se mudou para a Austrália, avançou para as quartas de final.

Na próxima fase, ela vai enfrentar 3 surfistas da casa: Molly Picklum, Alysse Cooper e India Robinson.

Na chave masculina, os caras mais famosos da chave seguem de olho no título.

O principal destaque do dia foi Mitch Crews, que fez a maior soma da quarta-feira (15,50), com direito a uma nota 9,73 no cardápio.

Além dele, Reef Heazlewood, Cooper Chapman, Soli Bailey e Matt Banting estão garantidos nas oitavas.

Jacob Willcox, Kyuss King, Jordan Lawler e Liam O’Brien ainda vão disputar o round 64.

Os campeões masculino e feminino da primeira das 4 etapa da divisão de acesso previstas para o litoral australiano, termina na sexta-feira.

Em seguida, rolam os eventos em ‘Birubi Beach’ (QS 1000, de 21 a 23/2), ‘Maroubra Beach’ (QS 1000, de 26 a 28/2) e ‘Avoca Beach’ (QS 3000, de 2 a 7/3)

Seguimos de olho lá do outro lado do planeta surfe.

por @thiago_blum