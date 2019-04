Antes da competição, a premiação

Uma tradição que todos fazem questão de seguir.

Antes do circuito mundial começar, a galera troca lycra, bermuda e roupa de borracha pelo paletó… e às vezes até gravata.

É a noite de gala da WSL, que premia os melhores do ano anterior e abre oficialmente a temporada da elite.

Como acontece na água, a turma brasileira foi destaque na ‘balada’ de Mermaid Beach, em Queensland.

Estiloso, Gabriel Medina desfilou ao lado da família e discursou como campeão mundial.

De quebra, o melhor da atualidade recebeu os prêmios de ‘Craque da Galera’ e de ‘Onda do Ano’ – com a nota 10 de backside em Pipeline durante as quartas de final do Pipe Masters contra o americano Conner Coffin.

A bateria entre eles aliás, foi escolhida como a melhor da temporada passada.

No feminino, Tatiana Weston-Webb foi a mais votada pelo público.

Jesse Mendes, namorado dela, não ficou atrás. Participou da festa com a honraria de campeão da última Tríplice Coroa Havaiana.

A ‘Melhor Manobra’ de 2018 ficou com Filipe Toledo. Esse mega-aéreo perfeito de backside durante a etapa do Rio de Janeiro.

E teve mais Brasil na festa da Gold Coast.

Campeão Mundial Júnior, Mateus Herdy também teve motivo de sobra para receber homenagens dos amigos.

Estreantes, Peterson Crisanto e Deivid Silva aproveitaram para conhecer melhor os adversários.

E claro, fizeram questão de posar com as novas camisas que vão usar em 2019.

A janela do Quiksilver Pro Gold Coast, etapa de abertura do CT, abre na quarta-feira (terça à noite no horário de Brasília).

O Brasil terá 11 representantes.

Além de Medina, Filipe, Jesse, Peterson e Deivid, Jadson André, Caio Ibelli, Willian Cardoso, Yago Dora, Ítalo Ferreira e Michael Rodrigues estão inscritos nas baterias das longas direitas de Snapper Rocks. Machucado, Adriano de Souza é o desfalque.

@thiago_blum