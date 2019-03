Antes do CT, tem mais QS

Contagem regressiva para a largada do principal circuito da WSL.

Terça-feira que vem – no horário de Brasília – começa na Austrália, o Quiksilver Pro Gold Coast.

Divisão de elite pronta para a ação.

De olho na camisa amarela, que começa 2019 com Gabriel Medina.

O bicampeão mundial venceu a etapa em 2014.

No ano passado, com ondas perfeitas em Kirra, o troféu ficou com o local Julian Wilson.

Mas enquanto os melhores do mundo esquentam as quilhas, a turma que corre atrás do sonho de estar nos holofotes no ano que vem, tem compromissos pelo QS nessa semana.

15 etapas da divisão de acesso já rolaram. Mais duas começam nesta quarta-feira.

Surfers Paradise, em Dakar, recebe o Senegal Pro, valendo 1500 pontos no ranking para o campeão.

Mais pertinho daqui, surfistas de 21 países – entre eles 56 brasileiros – estão inscritos no Claro Open Pro/Copa Tubos, na praia de Señoritas, em Punta Hermosa, no Peru.

Campeão em Newcastle há dez dias, Alex Ribeiro está confirmado.

Ian Gouveia, Heitor Alves, Flavio Nakagima, Weslley Dantas, Thiago Camarão e Samuel Pupo foram também voaram direto da Austrália para participar da competição.

Além dos 3 mil pontos em jogo, o evento será um grande esquenta para os Jogos Pan-Americanos, que rolam na capital Lima no final de julho, quando o surfe estreia oficialmente como esporte olímpico.

por @thiago_blum