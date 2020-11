As maiores do Brasil

O ‘Extreme Boardriders 2020’ anunciou a premiação das maiores e mais impressionantes ondas surfadas no ano em território nacional.

Foram mais de 200 ondas inscritas, julgadas pelo público e especialistas.

Michaela Fregonese e Pedro Calado ficaram com o grande prêmio da noite, o de Onda do Ano.

Michaela por uma onda em Laguna, em Santa Catarina, captada por Damon Michellepis.

Pedro por uma em Itacoatiara, no Rio de Janeiro, pelas lentes de Teo Cury.

Com a vitória, ambos ganharam passagens para Nazaré, em Portugal – principal palco das ondas grandes na atualiade.

Os fotógrafos e cinegrafistas que registraram estes momentos também foram contemplados na premiação.

“Esse foi o terceiro ano do ‘Extreme Boardriders’ e as mais de 200 ondas inscritas comprovam que estamos consolidados no calendário. Nosso evento é uma vitrine para esses surfistas excepcionais, mas que não possuem a mesma visibilidade que os atletas da elite. Somos um prêmio democrático, já que qualquer um dentro do país pode participar, e ainda reforçamos que o Brasil possui ondas grandes impressionantes”, disse Eraldo Gueiros, idealizador do evento.

Confira o resultado completo:

Onda do Ano Masculino:

1º Pedro Calado, Itacoatiara – Imagem: Teo Cury

2º João Chumbo, Praia da Vila – Renan Vignoli

Prêmio LOLA Onda do Ano Feminino:

1º Michaela Fregonese, Laguna – Imagem: @damonmichellepis

2º Michele des Boullions, Manitiba – Imagem: Renan Vignoli

Maior Onda na Remada Masculino:

1º Bruce Rubim, Leblon – Daniel De Bellis

2º Gabriel Sodré, Sheraton – Clarissa Liebrerenz

Maior Onda na Remada Feminino:

1º Michaela Fregonese, Laguna – @damonmichellepis

2º Michelle Des Bouillons, Pontão do Leblon

Melhor Onda Bodyboard Masculino:

1º Leopoldo Neto, Leme – Henrique Pinguim

2º Felipe Malek, Shore – Arthur Meier

Melhor Onda Bodyboard Feminino:

1º Jeanne Abby, Grumari – Andrea Motta

2º Camille Oliveira, Jaguaruna – Luis Reis Melhor Onda de Kitewave:

1º Dennis Voldman, Barra da Tijuca – Não Identificado

2º Léo Chinês, Barra da Tijuca – @camera_in_box Melhor Onda de SUP:

1º Márcio Grillo, Maresias – Flávio Sinkus

2º Vinicius Martins, Pontão do Leblon – @camera_in_box

Vaca do Ano:

1º Valentin Neves, Manitiba – Leonardo Neves

2º Thiago Arraes, Leme – Clarissa Lieberenz