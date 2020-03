Até o fim de maio!!!!

Eram 11…

Sobraram 10…

Agora 8… podendo ser 7…

E estamos falando só das etapas do WT, principal divisão do circuito mundial.

Será que vai rolar?

Diante de muitas lamentações, mensagens de apoio e planejamentos alterados, os atletas souberam a partir da World Surf League nesta segunda-feira, que o hiato sem competições previsto inicialmente até o fim de março, inclui agora também os meses de abril e maio.

Para quem está na elite, significa dizer que a Austrália está fora dos planos.

Os eventos de Bells Beach – o mais tradicional do calendário – e Margaret River foram engolidos pelo avanço do coronavírus.

Oficialmente só foram adiadas… mas cá entre nós…

A competição de Bells – sempre programada para o período da Páscoas – seria a 2ª prova do ano e aconteceria entre 8 e 18/4.

Margaret viria na sequencia, entre 22/4 a 2/5.

O comunicado oficial da entidade diz ainda que “o ‘Quiksilver Pro G-land’ – previsto para ocorrer em uma parte remota da Indonésia em junho, será cancelado ou transferido para uma área com mais infraestrutura”.

Ainda seguindo os dirigentes da liga, “embora ainda não estejam disponíveis todos os detalhes sobre o impacto dessas mudanças no 2020 Tour, a WSL está trabalhando para conseguir a melhor solução para surfistas e fãs”.

O campeão mundial Ítalo Ferreira está no Havaí, postou fotos do surfe do dia e resumiu o momento com a frase: “OK, continuar treinando até lá”.

Devido à evolução contínua da pandemia do COVID-19, campeonatos da divisão de acesso, assim como do Longboard e Big Waves, também terão que esperar.

No WQS por exemplo, até 15 torneios serão impactados.

Coisas deste ano estranho, complicado… muito diferente.

Que esses meses passem logo.

por @thiago_blum