Aussie… aussie… aussie!

O tour da elite da World Surf League ganhou mais uma etapa na Austrália em 2021.

Agora, além das tradicionais Gold Coast, Bells Beach e Margaret River, os melhores do mundo vão se enfrentar também em Merewether Beach.

Mas o WT só vai rolar por lá a partir de abril.

Bem antes disso – já na semana que vem – o país recebe provas do WQS.

Serão 4 campeonatos para homens e mulheres.

No chamado “Vissla New South Wales Pro Surf Series”.

Todos em praias próximas, na região de Sydney.

Uma largada oficial para a corrida por pontos na divisão de acesso.

Os 3 inicias vão valer apenas 1000 pontos.

O último, 3x mais.

A primeira parada será o ‘Great Lakes Pro’, em Boomerang Beach – de 16 a 19/2.

Praticamente 100% dos competidores serão australianos e neozelandeses.

Nenhum brasileiro está inscrito.

Na sequencia, o min-tour passa por Birubi Beach, com as disputas do ‘Port Stephens Pro’, entre 21 e 23/2.

De lá, a turma segue para Maroubra Beach, para o ‘Mad Mex Pro’, de 26 a 28/2.

Pra fechar, já no comecinho de março, o local mais procurado: Avoca Beach.

Com período mais extendido, de 2 a 7/3, rola o ‘Central Coast Pro’, com status de 3000 pontos.

Aquecimentos interessantes para um circuito que não deslancha por causa da pandemia mundial.

Ficaremos de olho lá do outro lado do planeta.

por @thiago_blum