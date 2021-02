Austrália ok, Equador em stand by

O World Qualifying Series segue a toda.

Quer dizer, mais ou menos.

Lá na Austrália, as baterias continuam.

Nesta sexta, começa em ‘Maroubra Beach’ – na região de Sydney – o ‘Mad Mex Pro’, 3ª das 4 etapas da perna prevista para o país.

Mais um evento com status 1000 pontos para os campeões.

Na chave feminina, destaque para a presença da top Sally Fitzgibbons, um dos principais nomes do tour mundial, número 5 no último ranking.

Campeã do ‘Port Stephens Pro’ na semana passada, Kobie Enright também entra na competição apenas na 2ª fase.

Pela 3ª vez seguida, Anne dos Santos vai representar o Brasil.

A chave masculina segue o emsmo padrão dos campeonatos realizados em ‘Boomerang Beach’ e ‘Birubi Beach’, com quase 100% de atletas locais.

O torneio terá só 3 dias e os campeões serão conhecidos no domingo.

Em seguida, a turma segue para a principal prova do quarteto programado para o estado de ‘New South Wales’, o QS 3000 de ‘Avoca Beach’.

Mas se na Oceania as coisas estão andando pra frente… na América do Sul a entidade ainda aguarda.

Em documento divulgado nesta semana, Roberto Perdigão – Tour Manager da WSL Latam – atualizou os atletas sobre a situação das competições que estão no calendário do continente.

“Seguindo os novos protocolos da WSL para 2021 quanto à confirmação dos dois QS 1000 do Equador e posterior abertura das suas inscrições em nosso sistema online, estamos aguardando que nos sejam enviadas as garantias bancárias relativas à premiação dos atletas e aos honorários da comissão técnica, que são pré-requisitos essenciais para a aprovação de qualquer evento da World Surf League.

De acordo com os contatos que estamos mantendo com os organizadores locais, todos os recursos para a realização dos QS 1000 de Montañita e Salinas já estão assegurados.

Todavia, por conta das prioridades dos governos Federal do Equador e Municipal de Santa Elena, com a sua população por conta da pandemia do Covid-19, o processo para o envio destes recursos para a WSL Latam ainda estão sem previsão.

Sendo assim, não temos como confirmar tais eventos até que sejam cumpridos estes importantes requerimentos.

A opção que está na mesa para a nossa apreciação, é a de adiar as duas etapas marcadas no mês de março, com a de Montañita mudando para os dias 14 a 18 de abril e a de Salinas para os dias 21 a 25 do mesmo mês.

Isso desde que as garantias financeiras nos sejam entregues até o dia 12 de março.

Portanto, estas próximas duas semanas serão cruciais para a definição destas etapas do Equador, que abrem o calendário regional da WSL Latam em 2021.

Agradecemos pela paciência de vocês e esperamos contar com a compreensão e o apoio de todos.

É isso. A galera que aguardam para voltar a vestir a lycra, tem que ter esperar… esperar e esperar!

por @thiago_blum