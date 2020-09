Não vale pontos para o Circuito Mundial.

Mas rola nas ondas australianas, com alguns dos melhores do mundo na água… somado à carência de competições por causa da pandemia.

Nesta vibe, começou neste domingo, o ‘Australian Grand Slam of Surfing’.

O palco é Cabarita Beach, na região de Tweed Heads, no estado de New South Wales.

Com a participação exclusiva de atletas do país (ou de quem mora na Austrália), o ‘Tweed Coast Pro’ faz parte do WSL Countdown – série de eventos especiais anunciados pela entidade com etapas programadas também para os Estados Unidos e Europa.

Muita ação na água, mas a imagem do dia foi essa abaixo, da bicampeã mundial Tyler Wright.

A família Wright, aliás, fez bonito como sempre.

Mesmo com o mar com ondas pequenas, os três irmãos se classificaram para as quartas de final.

Veja como ficaram os confrontos do feminino, com 100% locais:

Macy Callaghan x Isabella Nichols Stephanie Gilmore x Zahli Kelly Tyler Wright x Sally Fitzgibbons Nikki Van Dijk x Molly Picklum

No masculino, o evento começou com 11 australianos e um sul-africano, Matthew McGillivray.

Tops da elite do CT, Wade Carmichael e Ryan Callinan pararam na repescagem.

Confira os próximos confrontos:

Connor O’Leary x Adrian Buchan Owen Wright x Ethan Ewing Jack Robinson x Julian Wilson Matthew McGillivray (AFS) x Mikey Wright

O normal aos poucos vai voltando.

#vaipassar

por @thiago_blum