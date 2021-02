‘Australian Leg’ – parte 2

Começou neste domingo e já termina na terça.

É o ‘Port Stephens Pro’, evento express que acontece em ‘Birubi Beach’.

Assim como aconteceu no ‘Great Lakes Pro’, que abriu a perna australiana da divisão de acesso da WSL, a competição é disputada no estado de New South Wales e tem status 1000 para homens e mulheres.

Na chave feminina, o Brasil está representado mais uma vez por Anne dos Santos.

Em ‘Boomerang Beach’ na semana passada, Anne fez boa campanha, passando 3 fases.

Agora, a carioca radicada no país dos cangurus, estreou em 2º na sua bateria e está entre as 32 classificadas no round 2.

Campeã em ‘Boomerang Beach’, a local Molly Picklum também segue viva no torneio.

No masculino, Reef Heazlewood e Jordan Lawler – campeão e vice do campeonato passado – estão incristos na chave e com chances de brigar por mais um troféu.

Seguimos de olho em todas as provas da World Surf League.

por @thiago_blum