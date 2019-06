Bi seguido… a 3ª no RJ

Quem disse que filme repetido não emociona?

Saquarema.

Multidão na areia e nas pedras ao lado do pico.

Dia lindo de sol.

Decisão na Barrinha.

E o camisa 77 como dono das direitas.

Tudo o que rolou no ano passado, se repetiu neste fim de semana.

Não teve surpresa.

E com a festa preparada na 5ª etapa da WSL, foi só curtir e compartilhar mais uma vez.

Quem enfrentou Filipe Toledo durante o feriado prolongado, parou pelo caminho.

Os campeões mundiais Adriano de Souza e Kelly Slater…

O japonês Kanoa Igarashi, rival sempre indigesto…

E Frederico Morais, convidado do Oi Rio Pro, que chegou até a semifinal…

Bateria a bateria, até a final.

Na decisão, favoritismo e supremacia viraram show.

Aéreo, tubo… rasgadas…

Ou seja, o Filipinho clássico que todo mundo conhece.

Uma atuação que fez Jordy Smith parecer um novato.

O desfile com a bandeira verde e amarela no pescoço fechou o domingo perfeito.

10000 pontos na conta.

Terceira vitória em ondas cariocas.

Pulo do 6º para o 3º lugar no ranking, colado no vice-líder Kolohe Andino.

África do Sul é a próxima parada. Onde Filipe Toledo venceu em 2017 e 2018.

John John Florence que se cuide.

por @thiago_blum