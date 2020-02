Big riders em cena

Enquanto os atletas do WQS vão atrás do 5 mil pontos do ‘Oi Hang Loose Pro contest’ em Fernando de Noronha, os principais surfistas de ondas gigantes focam suas forças para mais uma batalha em Portugal.

Já foi dado o alerta verde para a disputa do ‘Nazaré Tow Surfing Challenge’, nas famosas bombas da Praia do Norte, em Nazaré.

Três brasileiros estarão em ação.

Rodrigo Koxa, Maya Gabeira, Lucas ‘Chumbo’ Chianca e Pedro Scooby.

Serão no total 19 atletas.

O formato vai manter 5 equipes na água e cada um competirá duas baterias de uma hora de duração cada.

Ao final do dia serão premiadas a melhor onda masculina, a melhor onda feminina, a equipe campeã e o destaque do dia.

A competição está prevista para rolar nesta terça.

Falando nisso, Pedro Scooby está com novo patrocinador.

A partir de agora, o carioca faz parte do time que veste a marca Hot Buttered.

Passará a ter o logo da empresa em sua prancha, e vestirá os óculos em viagens e campeonatos.

A sessão de fotos de lançamento foi feita em Nova York.

Aos 31 anos, Scooby é um dos freesurfers brasileiros mais conhecidos da atualidade.

Nas últimas edições do XXL Big Wave Award – maior premiação do mundo do surfe em ondas grandes – ele recebeu indicações para ‘Monster Tube’ e ‘Ride oh the Year’.

Além deste evento especial de Nazaré, em 2020, o atleta será um dos representantes brasileiros nas

etapas do Circuito Mundial de Ondas Gigantes da World Surf League (WSL).

por @thiago_blum

colaboração: Bernardo Picorelli