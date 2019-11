Bom começo!

Dada a largada para a reta final da temporada 2019 da WSL.

Começou a Tríplice Coroa Havaiana.

E o time brasileiro foi bem no primeiro dia do ‘Hawaiian Pro’, penúltima etapa prime do WQS que rola até dia 24 nas ondas de Haleiwa.

Dos 7 atletas que caíram no mar, 5 avançaram para o round 2.

Destaque para os irmãos Dantas.

Wiggolly fez as melhores nota (8,67) e soma (16,67) da sexta-feira.

Weslley também passou vencendo sua bateria.

Além deles, João Chianca, Thiago Camarão e Tomas Hermes se classificaram.

Matheus Navarro e Flávio Nakagima foram eliminados e Marco Fernandez ainda vai competir.

Samuel Pupo, Ian Gouveia, Alejo Muniz e Luel Felipe vão estrear na 2ª fase.

Willian Cardoso, Deivid Silva, Miguel Pupo, Alex Ribeiro, Yago Dora, Caio Ibelli, Jadson André, Michael Rodrigues e Jesse Mendes só entram na disputa no round 3.

por @thiago_blum