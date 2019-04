Brasil: 11 de 12 em Bells

Depois de vários dias sem competição, as ondas enfim voltaram.

E a organização do Rip Curl Pro conseguiu finalizar os rounds 1 e 2 do masculino e do feminino.

O swell não chegou bom para Bells Beach e as baterias da segunda-feira rolaram de novo em Winkipop, pico alternativo do evento.

Deivid Silva, Peterson Crisanto e Willian Cardoso avançaram direto para a fase homem a homem.

Jesse Mendes foi para a repescagem, se juntando a Caio Ibelli e Michael Rodrigues.

Na disputa eliminatória, Caio e Michael caíram na mesma bateria.

Com um 8,50, melhor nota do dia, MR venceu.

Vice na etapa mais tradicional do tour em 2017, Caio deixou o francês Joan Duru pra trás e também segue vivo.

JM pegou dois locais. Convidado do patrocinador, Reef Heazlewood surfou com intensidade e tranquilidade.

E a última vaga ficou entre o brasileiro e Mikey Wright.

A poucos segundos do fim, ambos pegaram ondas e na troca das notas, o irmão do Owen e da Tyler levou vantagem de 0,04.

Dos nossos 11 representantes, Jesse foi o único brazuca que se despediu em 33º lugar.

Após as boas atuações dos outros dez, natural que aconteçam confrontos ‘nacionais’ daqui pra frente.

Confira os duelos no chamado ’round of 32′:

Julian Wilson (AUS) x Kelly Slater (EUA)

Peterson Crisanto x Michael Rodrigues

Conner Coffin (EUA) x Soli Bailey (AUS)

Michel Bourez (TAH) x Ryan Callinan (AUS)

Filipe Toledo x Caio Ibelli

Mikey Wright (AUS) x Seth Moniz (HAW)

Kolohe Andino (EUA) x Jacob Willcox (AUS)

Wade Carmichael (AUS) x Deivid Silva

Gabriel Medina x Reef Heazlewood (AUS)

Willian Cardoso x Yago Dora

Owen Wright (AUS) x Ricardo Christie (NZL)

John John Florence (HAW) x Jadson André

Ítalo Ferreira x Jack Freestone (AUS)

Ezekiel Lau (HAW) x Jeremy Flores (FRA)

Kanoa Igarashi (JPN) x Adrian Buchan (AUS)

Jordy Smith (AFS) x Leonardo Fioravanti (ITA)

Na chave feminina, Tatiana Weston-Webb, que ficou em 5º lugar em Gold Coast no começo do mês, terminou em primeiro na sua bateria e se garantiu nas oitavas de final do Rip Curl Pro. A próxima adversária será a costa-riquenha Brisa Hennessy.

por @thiago_blum