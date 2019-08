Brasil campeão mundial de Skimboard

A conquista é inédita.

Irretocável.

Inquestionável.

Lucas Fink fez barba, cabelo, bigode, cavanhaque… e levaria também o que mais viesse pela frente.

6 etapas foram programadas para Mundial de Skimboard de 2019.

Das 5 realizadas, o carioca de 21 anos foi campeão em 4, além de um vice-campeonato.

Tá bom ou quer mais?

A vitória que confirmou o que já estava escrito, veio neste fim de semana em Vilano Beach, na Flórida.

Dono do mundo pela primeira vez.

Destronando Blair Conklin, principal rival e tricampeão do circuito.

Primeiro não-americano a conquistar o mundial.

Numa data pra lá de especial.

“Sempre sonhei com esse momento. Mas nunca poderia imaginar que seria tão épica essa conquista, em pleno dia do meu aniversário ! É o melhor presente que ganhei até hoje, depois do meu primeiro Skimboard, é claro!”

A temporada terminas nos dias 21 e 22 de setembro na Califórnia.

Lucas Fink defende o título da Tríplice Coroa Californiana, que soma os resultados das 3 etapas disputadas na costa oeste dos Estados Unidos.

Em seguida, retorno ao Brasil e pouco descanso.

Emenda a organização do Campeonato Carioca e do seu primeiro SkimCamp, uma colônia de férias para a aprendizagem do esporte, previsto para rolar no verão de 2020 nas praias do Rio de Janeiro.

Valeu, Lucas!!!

E que venha o bi!!

por @thiago_blum

colaboração: Be Picorelli / Agência NaVaranda