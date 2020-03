Brasil dá show no Mundial de Surfe Adaptado

Sábado de festa na Califórnia.

Com as decisões do ‘2020 AmpSurf – World Para Surfing Championship’ – o Mundial Adaptado da ISA.

E como acontece com frequencia nas competições entre paratletas de vários esportes e categorias, o time brasileiro fez bonito demais.

Foram 9 finalistas e 4 títulos conquistados na praia de La Jolla.

Na categoria Stand 2, festa verde e amarela em dose dupla.

No masculino, Roberto Pino levantou o caneco.

No feminino, Malu Mendes, filha do ex-surfista e atual técnico Paulo Kid, foi a campeã.

Em seguida, presenças brasileiras em mais 4 decisões, com direito a mais duas medalhas de ouro.

Na categoria Kneel, com alta performance de Alcino Neto. Henrique Savaira também chegou na mesma final, ficou em 3º e garantiu o bronze.

No Prone 2, outra dobradinha.

Davi Teixeira foi muito bem, somou 14,43, mas terminou na segunda posição. Eduardo Mayr não encontrou as melhores ondas e fechou a competição em 4º lugar.

Na finalíssima do VI 1, Elias Ricardo Diel também ficou perto do título, e volta dos Estados Unidos com a prata no peito.

O espetáculo maior ficou para o fim do dia, na última disputa com dois brazucas entre os 4 melhores.

Mike Vaz e Jonathan Borba brigaram juntos pela taça do Stand 1.

E os dois deram show… nenhuma chance para o sul-africano Antony Smyth e o Ibon Murgueza.

Mike somou 16,10 e ficou com o título mundial.

Jonathan Borba, com 14.50 foi o vice.

Não tinha jeito melhor de encerrar o campeonato.

Os dois abraçados e enrolados na bandeira do país.

E por que será que os dirigentes dão tão pouca atenção a algumas modalidades do surfe?

Já são 4 títulos da WSL, é verdade.

Vivemos um momento pra lá de especial.

Mas temos também campeões no Longboard, no Stand-Up e nas competições adaptadas.

Muito gente boa de olho em conquistas pessoais e profissionais nesse nosso imenso litoral.

por @thiago_blum