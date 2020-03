Brasil fica na semifinal

Agora sim.

Já podemos dizer que chegamos ao final.

Pelo menos até as coisas voltarem ao normal em todo o mundo, e claro, no tour da WSL.

Neste domingo, foi definido o campeão do último evento de 2002 até então em andamento.

Justamente nos Estados Unidos, que desde sexta-feira está em estado de emergência por conta do avanço do novo coronavírus.

E a festa em Cocoa Beach, na Flórida – berço de Kelly Slater – foi dos surfistas da casa.

Na decisão, Kei Kobayashi venceu o compatriota Taj Lindblad por 13,83 a 12,47 e subi no lugar mais alto do pódio no ‘Ron Jon Quiksilver Pro’.

Faturou U$ 2.500 e somou 1500 pontos no ranking da divisão de acesso.

Os 2 brasileiros que chegaram ao último dia de disputas em Shepard Beach Park foram eliminados pelos finalistas da 15ª etapa do calendário do WQS.

Alex Lima parou nas quartas de final, diante de Taj Lindblad e terminou na 5ª posição.

Edgard Groggia foi o melhor representante do time verde e amarelo.

Caiu na semifinal diante do campeão Kei Kobayashi.

A 3ª colocação rendeu 975 e uma subidinha no ranking.

Com a paralisação prevista até o fim de março, resta esperar os próximos passos da World Surf League.

E tocar em frente do melhor jeito possível.

Com os cuidados necessários, mas viver a vida como ela deve ser vivida, sem desespero.

