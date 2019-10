Brasil perto dos 100% em Peniche

Dada a largada para a penúltima etapa do circuito mundial.

E o time brasileiro começou muito bem o ‘MEO Rip Curl Pro’.

10 dos nossos 11 representantes na praia de Supertubos passaram direto para a 3ª fase do evento português.

Líder do ranking e com chances de levantar o tricampeonato mundial por antecipação, Gabriel Medina fez a melhor nota (8,17) e o maior somatório (14,67) do dia de abertura.

De olho em um tropeço do camisa 10, Filipe Toledo também fez bem sua parte.

Além deles, Willian Cardoso, Yago Dora, Caio Ibelli, Deivid Silva, Peterson Crisanto e Michael Rodrigues venceram suas baterias.

Ítalo Ferreira e Jadson André – parceiros do Rio Grande do Norte no tour – avançaram com o segundo lugar.

Jesse Mendes é o único que terá que disputar a repescagem para seguir no campeonato.

Na fase eliminatória, ele pega o local Frederico Morais e o australiano Ryan Callinan.

No feminino, uma vitória e uma derrota na quinta-feira.

Silvana Lima ficou em 2º em sua bateria e já está nas oitavas.

Tatiana Weston-Webb ficou atrás de Courtney Conlogue e Bronte Macaulay e foi para a repescagem.

Para seguir com chances de título, ela terá que enfrentar a havaiana Malia Manuel e a australiana Paige Hareb.

por @thiago_blum