Brasileiro é vítima de racismo nos EUA

Wesley Santos mora com a família na Califórnia.

É surfista profissional e atual campeão sul-americano.

Como centenas de brasileiros, roda os quatro cantos do planeta atrás das ondas e de pontos no circuito da divisão de acesso.

Nesta semana, o foco é o Vans Pro, etapa 3000 do WQS.

Só que antes de seguir para Virgínia Beach, ele foi vítima de um crime: RACISMO!!!!

Era pra ser mais um momento delicioso, para quem havia comemorado o primeiro Dia dos Pais.

Wesley passeava com a filha no famoso pier de Huntington Beach, numa das praias mais visitadas do país.

Ele negro, ela branca.

A menina não parava de chorar, algo absolutamente comum para um bebê de 2 meses.

Uma mulher se aproximou e começou a enchê-lo de perguntas.

A principal, se ele era mesmo o pai.

Sem acreditar, a mulher fez questionamentos também para a esposa de Wesley, que claro, confirmou o que o marido dizia.

Insatisfeita e ainda mostrando preconceito por eles serem brasileiros, chamou a polícia.

Quando os agentes chegaram, ela desistiu de continuar o assédio e saiu de perto.

Wesley, que nunca havia passado por algo parecido em nenhuma parte do mundo, preferiu não prestar queixa.

Abaixo, o relato divulgado por ele nas redes sociais.

No Brasil, nos Estados Unidos… em todos os lugares.

Dizem que preconceito e racismo não existem.

Alguém ainda acredita nisso?

por @thiago_blum