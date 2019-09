Brasileiros perto da final do ISA Games

A festa chamada Jogos Mundiais de Surfe está chegando ao fim.

Miyazaki recebeu 240 atletas de 55 países.

E os 3 brasileiros que fazem parte do top 10 da elite da WSL, seguem com chances de ganhar medalhas nas ondas japonesas.

Gabriel Medina e Ítalo Ferreira passaram todas as bateias que disputaram e estão no round 6 – dois antes da decisão – entre os 6 melhores do evento até aqui.

Com eles, o multi-campeão Kelly Slater, o também americano Kolohe Andino, o português Frederico Morais e o marroquino Ramzi Boukhiam, grande surpresa da competição.

Assim como aconteceu entre as mulheres, a chave masculina teve várias surpresas.

A Austrália, por exemplo, não tem mais representantes.

Depois das despedidas precoces de Julian Wilson e Owen Wright, Ryan Callinan também foi para a repescagem e acabou eliminado.

Mesmo destino dos também pesos pesados Conner Coffin, Jordy Smith, Michel Bourez e Jeremy Flores.

Outro favorito surpreendido foi Filipe Toledo.

Ficou em 3º na sua bateria do round 5 e caiu para a repescagem.

Como tinha avançado bastante no torneio, pulou várias etapas da chave de reclassificação e entrou direto na fase 8 das 12 previstas na repescagem.

E ainda com chances de voltar para o caminho rumo à medalha de ouro.

O ISA World Surfing Games termina no domingo.

por @thiago_blum