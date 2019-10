Briga pelo título… mas e os outros?

Gabriel Medina, Filipe Toledo ou Ítalo Ferreira?

Quem vai ser campeão mundial?

Um tema recorrente, comentado desde o início da temporada.

E debatido ainda mais nesta semana, com a largada do ‘MEO Rip Curl Pro’, penúltima etapa da WSL.

Mas fica outra pergunta: e o resto do time verde e amarelo?

Pois é. Falamos muito pouco deles.

Sabe por que ?

Não nos deram muitos motivos.

Confesso que esperava mais dos ‘não-protagonistas’.

Pra se ter uma ideia, sem contar o trio que briga no topo, o Brasil só chegou duas vezes na semifinal.

E marcou presença nas quartas em apenas outras 4 ocasiões.

Desempenho abaixo do esperado para o país que domina o esporte.

Mas chegou a hora.

A etapa de Portugal que começa amanhã, será decisiva nas pretensões de quem quer se manter na elite da WSL em 2020.

Então, vai aqui, uma análise um a um, dos outros 9 representantes brasileiros no tour.

A maioria está próxima da linha de corte para a reclassificação.

3 começam a etapa de Peniche entre os 22 melhores.

Deivid Silva – 18º lugar: Estreante no WCT, atingiu as oitavas em 5 etapas, e apenas na França foi eliminado ainda na repescagem. Um bom resultado nas ondas portuguesas praticamente o garante na elite no ano que vem. Além disso, está entre os 10 melhores no ranking da divisão de acesso.

Willian Cardoso – 20º lugar: Campanha parecida com a de Deivid. Foi regular, mas não avançou como aconteceu em 2018, quando foi até campeão no evento realizado em Uluwatu.

Yago Dora – 22º lugar: Justamente no limite da reclassificação, Yago só teve um resultado expressivo. Chegou na fase final da etapa na piscina do Surf Ranch e terminou em 5º lugar. Mas não tem com que se preocupar, já que se garantiu para 2020 por estar em 2º na corrida do WQS.

Outros 4 nomes correm risco de “rebaixamento” para a temporada seguinte.

E precisam de bons desempenhos em Portugal e no Havaí.

Caio Ibelli – 23º lugar: Primeiro reserva do tour, Caio disputou todas os eventos como “alternate”. Aproveitou a oportunidade duas vezes – foi 3º em Margaret River e 5º em Teahupoo. Mas ficou nisso e não chegou mais sequer nas oitavas.

Michael Rodrigues – 26º lugar: Assim como Caio, a irregularidade foi a marca de M-Rod até agora. Fez uma excelente apresentação em Keramas quando só parou na semi. Além disso, foi às oitavas uma vez. No resto, eliminações precoces nas fases iniciais.

Peterson Crisanto – 28º lugar: Na minha opinião, a campanha de Petersinho está dentro do que eu esperava. Não é fácil ser um estreante no WCT. Conhecer os picos e encontrar a maneira certa de competir são apenas alguns obstáculos na “vida nova”. Foram 3 oitavas de final em 9 campeonatos, e apenas duas eliminações ainda na repescagem.

Jesse Mendes – 29º lugar: Ao contrário de Crisanto, Jesse já conhecia o modelo. Das 9 etapas disputadas, em 5 terminou na 3ª fase. Chegou nas oitavas duas vezes. Pouco para quem tem tanto talento.

Fecho esse resumo com 2 dos mais experientes.

Que por motivos distintos, estarão de volta em 2020.

Jadson André – 31º lugar: Jaddy teve um ano, no mínimo, diferente. Voltou para o WCT, de onde aliás nunca deveria ter saído. Mas foi no WQS que ele brilhou. Fez finais em 3 eventos seguidos, assumiu a liderança do ranking de acesso e desde a metade da temporada já sabia que iria se reclassificar. Talvez por isso, inconscientemente o corpo não tenha respondido nos torneios da elite. Ou quem sabe, ele só curtiu 2019 para arrebentar no ano que vem. A verdade é que no Tahiti – onde ele se sente em casa e adora as bombas – Jadson conseguiu o melhor resultado, o 5º lugar.

Adriano de Souza – 35º lugar: 2019 foi complexo para o capitão do time verde e amarelo. Um ano de olhar pra si mesmo, ter paciência, recuperar corpo e espírito. Mas até que deu pra curtir um pouquinho. Por causa de uma cirurgia no joelho, Mineirinho perdeu as 4 primeiras paradas do calendário. Voltou a competir no Rio, onde foi recebido pela torcida como merece. Na África do Sul, repetiu a 17ª posição. Mas no Tahiti mostrou porque é um campeão mundial. Botou pra baixo e pra dentro em condições clássicas e terminou em 5º. Em seguida, voltou a sentir a lesão, que o tirou de novo do resto da temporada. Pelo regulamento usual da WSL, deve ficar com uma das vagas para lesionados no ano que vem.

Bom… nesta quarta, os olhos se voltam para as ondulações da praia de Supertubos.

Os brasileiros adoram as direitas e esquerdas de Peniche.

Ítalo Ferreira defende o título conquistado ano passado.

Gabriel Medina venceu em 2017 e pode garantir o caneco da temporada por lá, com uma combinação de resultados.

Filipe Toledo foi campeão em 2015 e pretende levar a disputa para Pipeline, em dezembro.

É briga de gigantes.

Não é possível falar em favoritismo.

Mas aposto em mais uma vitória brasileira!

por @thiago_blum