Calendário definido

Às vésperas da eleição do novo presidente, a CBSurf divulgou a relação do que pode ser o calendário da temporada 2021.

Serão 21 eventos nacionais, previstos em 10 estados, passando pelas 4 regiões costeiras do – Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.

Além delas, estão previstas as datas do ‘ISA World Surfing Games’, em El Salvador, e a tão esperada estreia olímpica do surfe – nas ondas de Chiba – valendo pelos jogos de Tóquio.

Ou seja, um total de 23 competições envolvendo a entidade ao longo do ano.

Acima, a tabela completa com o possível calendário.

Tomara que role tudo isso aí.

E que o ano que vem apague as dificuldades deste ‘histórico’ e amargo 2020.

por @thiago_blum