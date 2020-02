Californianas…

Quinta-feira intensa em Morro Rock Beach

A maioria dos surfistas competiu duas vezes… alguns três.

E o ‘SLO CAL Open’ acelerou no dia 1.

Foram nada menos que 24 baterias da chave masculina.

E o time brasileiro deu as caras em Morro Bay, mais ou menos 320 quilômetros ao norte de Los Angeles.

E único brazuca que já colocou os pés e a prancha no round 4 do evento é Niccolas Padaratz.

Ops… reconheceu o sobrenome?

Isso mesmo.

Mais um representante da família pesada do surfe nacional.

Niccolas é filho do Neco, bicampeão do WQS… e sobrinho do Teco, que assim como o irmão escreveu o nome nas principais ondas e competições do planeta.

Pois é… agora é a vez do garoto… devidamente acompanhado de perto pelo pai, que também aproveitou para pegar suas marolas na costa oeste americana.

Além dele, só o Magno Pacheco já competiu na 3ª fase.

E depois de duas grandes atuações, de varar duas baterias em primeiro lugar, ele parou por aí.

Ainda tem muita gente boa para competir.

Namor Cayres, Uriel Sposaro, Davi Toledo (o irmão do Filipe), Pedro Todaro, Julio Cardoso e David do Carmo ainda vão cair no mar pelo round 3.

Foram eliminados na fase 2: Kj Norton, Eric Bahia e Juliano Uzueli.

Arthur Coutinho caiu logo na estreia, ainda no round 1.

O cara mais famoso do campeonato é o veterano Brett Simpson, que será o técnico do time dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Nesta semana, ele esteve com Kolohe Andino e Caroline Marks no Staples Center, para acompanhar um jogo do Los Angeles Lakers… e celebrar a estreia do surfe em olimpíadas ao lado dos astros da NBA.

De volta ao oceano, Brett – que por incrível que possa parecer está competindo neste pico pela 1ª vez na carreira – já se garantiu na 4ª fase.

O torneio de Morro Bay também conta com a chave feminina, mas hoje elas ficaram só na areia.

por @thiago_blum