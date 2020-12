Campeões Brasileiros 2020

Foram 3 etapas.

A de abertura, na Praia Grande, em Ubatuba – litoral norte de São Paulo.

A segunda em Taíba, no Ceará.

E a decisiva na Vila dos Atlânticos, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, na Bahia.

Foi o reencontro dos melhores surfistas do país com as competições.

Em um ano que nem precisamos comentar.

Ainda com um agravante: com a Confederação Brasileira de Surf em cheque, com problemas políticos e administrativos.

O fato é que o ‘CBSurf Pro Tour’ rolou.

E as disputas foram incríveis.

Ian Gouveia, que é pernambucano, mora em Maresias e compete por Santa Catarina, foi o campeão no masculino.

E Yanca Costa, cearense radicada no Rio de Janeiro, levou o troféu entre as meninas.

A temporada contou com outros nomes de peso.

Gente boa, que já fez parte da elite da World Surf League, como Michael Rodrigues e Silvana Lima – campeã da etapa baiana.

Que em 2021, as autoridades (seja lá quem vença a eleição presidencial – que deveria ter rolado na semana passada mas foi postergada) olhem ainda mais para a base do surfe nacional.

É daí, e claro das categorias de base – seja nas federações estaduais ou nacionais – que vão sair os novos ídolos do esporte das ondas.

Abaixo, mais fotos da festa brasileira profissional nas areias do litoral da Bahia.

por @thiago_blum