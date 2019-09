Capitão de molho outra vez

O representante mais experiente do país vai ter que ficar de novo longe das ondas e competições.

Adriano de Souza voltou a sentir dores no joelho.

E descobriu que sofreu uma fratura óssea na região.

Mineirinho se machucou gravemente em outubro do ano passado na etapa de Portugal.

Passou por cirurgia, perdeu o Pipe Masters e os 4 primeiros eventos da atual temporada.

Foram meses de muito esforço e recuperação na fisioterapia.

Com a categoria, raça e força de sempre, o retorno foi justamente em casa, na etapa de Saquarema.

Depois do 17º lugar no Brasil, mais uma eliminação ainda no round 3 na África do Sul.

O campeão estava só esquentando.

Veio a disputa no Tahiti, a mais desafiadora do calendário.

Adriano botou pra dentro nas bombas de Teahupoo, mostrando que a lesão tinha mesmo ficado só na memória.

Mas não.

As dores acusaram o problema e ele deve perder as ações do resto do ano.

Segundo a assessoria do atleta, Mineiro voltou ao Brasil nesta terça-feira e espera o resultado de uma ressonância magnética para se pronunciar oficialmente.

Fica a torcida.

A gente sabe: campeões mundiais são guerreiros anormais.

Sempre encontram forças extras para superar momentos difíceis.

por @thiago_blum