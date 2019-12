Carissa Moore é tetra!!!!

Ela era a favorita.

E experiente, não sentiu a pressão.

Carissa Moore encarou as direitas de Honolua Bay, competiu com a competência costumeira, chegou na semifinal e contou com a eliminação de Caroline Marks uma fase antes.

Pronto… tá feito.

Confirmada a 4ª conquista do Mundial da WSL pela havaiana.

Carissa, de 27 anos, recuperou o troféu que já havia levantado em 2011, 2013 e 2015.

A final do ‘Lululemon Maui Pro’, 10º e último evento do calendário, foi 100% australiana, com duas super campeãs na água.

E o título ficou nas mãos da heptacampeã Stephanie Gilmore, dona do caneco no ano passado.

Na decisão, ela bateu Tyler Wright, por 14,16 a 9,67.

Faltou pouco para o Brasil não fazer a decisão.

Tatiana Weston-Webb parou na semifinal, subiu uma posição no ranking e terminou a temporada em 6º lugar.

Silvana Lima, que vai representar o Brasil na Olimpíada de Tóquio em 2020 ao lado de Tati, encerrou o circuito na 12ª posição.

Confira a classificação final do World Championship Tour das mulheres, toda dominada por americanas:

Carissa Moore (HAW) – 59.940 pts *vaga olímpica Caroline Marks (EUA) – 55.545 pts *vaga olímpica Lakey Peterson (EUA) – 55.125 pts Stephanie Gilmore (AUS) – 49.810 pts *vaga olímpica Sally Fitzgibbons (AUS) – 48.950 pts *vaga olímpica Tatiana Weston-Webb – 41.560pts *vaga olímpica Courtney Conlogue (EUA) – 41.080 pts Johanne Defay (FRA) – 38.085 pts *vaga olímpica Malia Manuel (HAW) – 35.155 pts Nikki Van Dijk (AUS) – 28.625 pts Brisa Hennessy (CRC) – 27.060 pts *vaga olímpica Silvana Lima – 25.150 pts *vaga olímpica

Surfe feminino de competição agora, só em 2020!!!!!!

por @thiago_blum