Carissa Moore x Caroline Marks

Depois de uma longa semana de espera, enfim as ondas chegaram na ilha de Maui, Hawaii.

E muita coisa aconteceu no primeiro dia de disputas do ‘Lululemon Pro’, última etapa do circuito mundial feminino da WSL.

Foram 18 baterias.

E já estão definidas as classificadas das quartas de final.

Mais que isso.

A corrida pelo título mundial ficou restrita a apenas duas candidatas, e não mais 3 como antes da sirene de competição soar.

Lakey Peterson, que iniciou o evento na 2ª posição do ranking geral, foi eliminada nas oitavas de final pela australiana bicampeã Tyler Wright.

A briga ficou então entre a veterana havaiana Carissa Moore – que tenta o tetra – e a novata americana Caroline Marks – de olho no caneco inédito.

Além disso, com os resultados deste domingo, Carissa e Caroline garantiram as duas vagas dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem.

‘Team USA’ definido e confirmado.

Para as brasileiras, mais um evento com resultados distintos entre as nossas duas representantes.

7ª colocada no geral, Tatiana Weston-Webb eliminou Macy Callaghan e está mais uma vez nas quartas de final.

A próxima adversária dela será outra australiana, Sally Fitzgibbons.

Já Silvana Lima caiu diante da australiana Stephanie Gilmore, parou nas oitavas e não conseguiu a reclassificação para o WCT 2020.

As finais em Honolua Bay rolam nesta segunda-feira.

Último dia de surfe-competição para as melhores surfistas do mundo na temporada.

Vale o título, senhoras e senhores!!!

por @thiago_blum