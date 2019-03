Carnaval na praia… perto e longe do mar

Para os surfistas, bateria não é instrumento… nem ala de escola de samba.

É sinônimo de competição.

Mas em tempos da maior festa nacional, os tops brasileiros se dividiram entre as ‘heats’ e o ritmo frenético dos blocos e trios elétricos.

Ian Gouveia já está do outro lado do mundo, atrás dos pontos do QS.

Caio Ibelli também só pensa no mundial. Nas redes sociais, mostrou orgulhoso as malas prontas para as primeiras etapas do CT na Austrália.

Miguel Pupo aproveitou o ‘feriado’ para o descanso em família nas areias de Maresias.

Peterson Crisanto participou de evento do patrocinador.

Jadson André, líder da divisão de acesso após o título de Fernando de Noronha, cuidou das novas pranchas.

Já Gabriel Medina… preferiu surfar na avenida.

Ao lado de Neymar e outros parças, curtiu a batida perfeita de Salvador.

Com direito até subida no trio da Anitta.

Todos na praia…

Cada um no seu quadrado.

por @thiago_blum