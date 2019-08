Chloé Calmon campeã na Espanha

Ela não se cansa de subir no topo do pódio.

Menos de um mês após faturar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos no Peru, Chloé Calmon atravessou o Atlântico para vencer o Galícia Longboard Classic, 2ª etapa do Mundial da WSL, na Playa Pantin, em La Coruña.

Depois de uma campanha perfeita em todo o evento, a conquista veio com virada na bateria final diante da havaiana Honolua Blomfield.

A disputa foi uma repetição da decisão da 1ª etapa realizada em Queensland, na Austrália, também vencida pela brasileira.

Com o resultado Chloé chegou aos 12 mil pontos na liderança do ranking, 3 mil a mais que a rival.

A próxima etapa do calendário acontece já a partir do dia 6, em Nova York.

E a última parada – a mais valiosa, com premiação de 10 mil pontos para a campeã – está marcada para o Taiwan, no começo de dezembro.

No masculino, o título na Espanha ficou com o americano Justin Quintal, que também já havia sido campeão no evento de abertura na Austrália.

Com o 5º lugar, Jefson Silva foi melhor brasileiro na 2ª etapa.

