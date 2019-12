Chumbo dropa as maiores!!

Milhares de quilômetros, praias em países diferentes e grandes resultados na bagagem.

Lucas Chianca, o ‘Chumbo’ não mede esforços para evoluir.

Nos últimos dias de 2019 chegou na final em Jaws, pegou altas em Mavericks, e conquistou o título do Punta Galea Challenge, na Espanha.

Sem falar de sessões clássicas nas tradicionais bombas em Nazaré, Portugal.

Antes de iniciar a temporada, o carioca de Saquarema fez uma preparação intensa.

Um dos protagonistas da série ‘Se prepara’, produzida pela Red Bull TV, o carioca de Saquarema mostrou detalhes das atividades, como, o treinamento de apneia.

Coordenado pelo seu mentor Carlos Burle, ele é posto em uma simulação que espelha condições adversas e condicionado a suportar o desafio.

“O Burle simulando um caldo é muito bom. Além de eu estar mais confortável, sabendo que posso ir ao máximo do meu pulmão, pois se eu apagar, ele vai me levantar, essa rotação é muito importante para conseguir ver a apneia em movimento, não só estática. No último curso que eu fiz, eu bati o tempo de cinco minutos”.

Os episódios que contam partes da rotina já estão disponíveis.

O big rider fala de seus hábitos, estilo de vida e como lida com a pressão antes de grandes eventos.

Além de Chumbo, fazem parte da série atletas como Alison Cerutti, medalhista olímpico de vôlei de praia; Fernanda Maciel, principal nome do Brasil na ultramaratona de montanha; Henrique Avancini, campeão mundial de MTB; e Pedro Barros, ícone do skate brasileiro.

por @thiago_blum