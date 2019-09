‘Chuva’ de brasileiros em Portugal

Quem pensa em realizar o sonho de estrear no WCT – ou retornar à elite – colocou como obrigação a passagem por Portugal nessas próximas semanas.

Serão duas etapas pesadas, valendo 6 mil e depois 10 mil pontos.

A primeira parada é na ilha dos Açores, para a disputa do ‘Azores Airlines Pro’.

E o time brasileiro foi com tudo.

Na primeira fase serão 21 competidores defendendo a bandeira verde e amarela.

No round 2 entram os classificados com melhor ranking.

Entre eles, mais 10 brasileiros.

Alex Ribeiro e Miguel Pupo – 2º e 3º do ranking respectivamente – estarão por lá.

E também em Ericeira a partir do dia 24, no 4º dos 6 eventos 5 estrelas do calendário.

Ausências mesmo, só para quem está na divisão principal e vai competir na piscina de Lemoore, na Califórnia.

